Украинский беспилотник атаковал здание администрации Энергодара

Заряд не сдетонировал, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание администрации Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Заряд не сдетонировал, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 08:58 мск ВСУ предприняли очередную попытку атаковать здание администрации Энергодара с применением БПЛА. К счастью, снаряд, который был прикреплен к БПЛА, не сдетонировал. <...> Люди не пострадали, здание не получило повреждений", - сказал представитель оперативных служб.

Специалисты обезвредили аппарат на месте, добавил он.