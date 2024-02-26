В Туле произошло ДТП с участием трех автобусов

Незначительные телесные повреждения получили 12 человек

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Три автобуса столкнулись на улице Октябрьской в Туле, по предварительной информации, в результате аварии пострадали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, [произошло] столкновение трех автобусов. <...> По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП незначительные телесные повреждения получили 12 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками тульской Госавтоинспекции.