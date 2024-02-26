На Ставрополье сторонника экстремистов приговорили к пяти годам лишения свободы

Мужчина готовил поджог зданий военкомата и администрации в Минеральных Водах

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ) приговорили к пяти годам лишения свободы на Ставрополье. Мужчина готовил поджог зданий военкомата и администрации в городе Минеральные Воды, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Южный окружной военный суд <…> признал Исупова Владимира Андреевича виновным в совершении преступлений и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в подготовке к совершению террористического акта и участии в деятельности экстремистской организации. Установлено, что в июне 2022 года он присягнул на верность одному из лидеров экстремистской организации. По его заданию мужчина закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси.

"Террористический акт злоумышленник планировал совершить путем поджога зданий районного военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды", - пояснили в краевом управлении ФСБ. После задержания мужчина дал признательные показания, во время обыска в его гараже нашли компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси.