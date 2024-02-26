Над городами ДНР силы ПВО РФ за сутки обезвредили пять украинских дронов

БПЛА обнаружили над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки подавили пять украинских беспилотников над городами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

"По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены пять украинских беспилотников", - отметили там.

В числе подавленных один разведывательный беспилотник типа "Летающее крыло", который был перехвачен над одним из железнодорожных узлов. Его обезвредили взрывотехники.