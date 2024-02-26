На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП

В результате столкновения четырех автомобилей, в том числе с участием такси, никто не пострадал

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Азовской улице в Москве, предварительно, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"На Азовской улице в районе дома 18 произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадавших нет", - сказали в главке.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что одно из попавших в ДТП транспортных средств - такси. "Причиной автоаварии стало плохое самочувствие таксиста, который потерял управление", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в Telegram-канале департамента транспорта Москвы добавили, что движение в районе ДТП осуществляется по встречной полосе. "Просим выбирать пути объезда", - отметили в департаменте.