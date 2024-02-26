26 февраля, 10:50
Военная операция на Украине

Прокуратура ЛНР заявила о начале сбора данных о преступлениях ВСУ, совершенных с 2014 года

Прокурор региона Глеб Михайлов сообщил, что сбор доказательств осуществят для последующего судебного иска

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) собирает данные о преступлениях, совершенных с 2014 года Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирных жителей ЛНР, для последующего судебного иска. Об этом сообщил прокурор региона Глеб Михайлов.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что в регионе должен состояться суд по факту преступлений ВСУ против жителей ЛНР.

"В настоящее время осуществляется сбор доказательств <…> для последующего предъявления иска уже по тем злодеяниям, которые совершены на территории Луганской Народной Республики [ВСУ] в период с 2014 года - аналогичные действиям по геноциду", - сказал он по итогам заседания в Верховном суде ЛНР.

Михайлов сообщил, что прокуратура ЛНР в течение восьми месяцев собирала данные, свидетельствующие о преступлениях гитлеровцев в период оккупации Ворошиловградской области. При этом для рассмотрения в Верховный суд ЛНР ведомство направило не все собранные доказательства, а только "значимые события". "Состоявшееся судебное решение наглядно показывает результаты выполненной работы", - отметил он.

Ранее Верховный суд ЛНР признал действия нацистов и их пособников в период оккупации территории республики в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом советского народа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЛНР