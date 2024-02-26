Прокуратура ЛНР заявила о начале сбора данных о преступлениях ВСУ, совершенных с 2014 года

Прокурор региона Глеб Михайлов сообщил, что сбор доказательств осуществят для последующего судебного иска

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) собирает данные о преступлениях, совершенных с 2014 года Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирных жителей ЛНР, для последующего судебного иска. Об этом сообщил прокурор региона Глеб Михайлов.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что в регионе должен состояться суд по факту преступлений ВСУ против жителей ЛНР.

"В настоящее время осуществляется сбор доказательств <…> для последующего предъявления иска уже по тем злодеяниям, которые совершены на территории Луганской Народной Республики [ВСУ] в период с 2014 года - аналогичные действиям по геноциду", - сказал он по итогам заседания в Верховном суде ЛНР.

Михайлов сообщил, что прокуратура ЛНР в течение восьми месяцев собирала данные, свидетельствующие о преступлениях гитлеровцев в период оккупации Ворошиловградской области. При этом для рассмотрения в Верховный суд ЛНР ведомство направило не все собранные доказательства, а только "значимые события". "Состоявшееся судебное решение наглядно показывает результаты выполненной работы", - отметил он.

Ранее Верховный суд ЛНР признал действия нацистов и их пособников в период оккупации территории республики в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом советского народа.