В Курской области три украинских дрона пытались атаковать инфраструктуру

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 26 февраля. В Курской области два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка Кореневского района, еще один упал в селе Троицком, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. Пострадавших нет. Еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком", - написал он.

Старовойт отметил, что обошлось без разрушений.