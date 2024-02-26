В Ивановской области перед судом предстанет отец, несколько лет избивавший троих детей

ТАСС, 26 февраля. Житель города Шуя Ивановской области на протяжении нескольких лет истязал троих своих детей, следователи возбудили уголовное дело по четырем статьям УК. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
По версии следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал 12-летнего сына, а также двух дочерей, 14 и 6 лет. "Одно из противоправных действий мужчины в отношении ребенка было зафиксировано на видеозаписи, которая впоследствии была опубликована в соцсетях", - говорится в сообщении.
В феврале 2022 года мужчина с ножом угрожал старшей дочери убийством. Пресс-служба отметила, что сын получил посттравматическое стрессовое расстройство.
В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовные дела по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетних), ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.