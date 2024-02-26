Гособвинение попросило пожизненный срок для Кирилла Канахина за госизмену

Актера обвиняют в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит пожизненное лишение свободы для российского актера Кирилла Канахина, который обвиняется в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

"Гособвинение попросило суд приговорить Канахина к пожизненному лишению свободы" - сказала представитель суда.

Канахина обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). В настоящее время он находится на Украине, его судят заочно.

В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил его под стражу. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в "Русский добровольческий корпус". 2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, в результате их действий погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения. В ФСБ сообщили, что вместе с силами Минобороны РФ провели "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

Канахин снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и некоторых других.