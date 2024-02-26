В пяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в пяти регионах на юге и востоке Украины. Как свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения, это произошло спустя несколько минут после того, как она была отменена на всей территории страны.

К 14:30 мск предупреждение об угрозе с воздуха утратило силу во всех областях Украины. Оно действовало чуть менее часа.

Однако в 14:34 мск тревогу вновь объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Сирены также звучали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новость внесены изменения (15:11 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.