26 февраля, 12:04,
обновлено 26 февраля, 12:12
Военная операция на Украине

В пяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в пяти регионах на юге и востоке Украины. Как свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения, это произошло спустя несколько минут после того, как она была отменена на всей территории страны.

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К 14:30 мск предупреждение об угрозе с воздуха утратило силу во всех областях Украины. Оно действовало чуть менее часа.

Однако в 14:34 мск тревогу вновь объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Сирены также звучали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новость внесены изменения (15:11 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

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