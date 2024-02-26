Причиной катастрофы Airbus A320 под Карачи стал человеческий фактор

Вследствие крушения авиалайнера Pakistan International Airlines погибли 99 человек, включая экипаж и двух человек на земле

ИСЛАМАБАД, 26 февраля. /ТАСС/. Ошибки пилотов и отсутствие взаимодействия между ними и авиадиспетчерами стали причиной катастрофы самолета внутренних авиалиний Airbus A320 под Карачи на юге Пакистана 22 мая 2020 года. Об этом говорится в окончательном отчете пакистанской организации по расследованию авиапроисшествий, сообщила газета The Express Tribune.

Вследствие крушения авиалайнера Pakistan International Airlines (PIA), следовавшего из Лахора, погибли 99 человек, включая экипаж и двух человек на земле. Два находившихся на борту пассажира выжили.

Перед приземлением авиадиспетчер, согласно докладу, "четыре раза предупреждал" пилотов о том, что самолет находится "на необычной высоте". Однако на пятый раз он разрешил посадку. Пилоты же, увлекшись разговором, не были сосредоточены на управлении самолетом в критической ситуации и попытались приземлиться, не выпустив шасси самолета. Его двигатели ударились о взлетно-посадочную полосу и загорелись, а авиадиспетчер об этом пилотам не сообщил, указано в отчете.

Данные о последних четырех минутах полета отсутствуют, поскольку из-за отказа двигателей отключилось электроснабжение.