Фигуранты дела о некачественном сиропе от кашля в Узбекистане получили до 20 лет тюрьмы

Правоохранительные органы республики ранее сообщили, что после приема препаратов компании Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане умерли 68 детей

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Ташкентской городской суд вынес приговоры главным фигурантам дела о некачественном индийском препарате от кашля "Док-1 Макс", из-за которого в Узбекистане погибло 68 детей. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

По ее данным, "Сингх Рагвендра Пратар, возглавлявший компанию Quramax Medikal, которая импортировала сироп в Узбекистан из Индии, приговорен к 20 годам заключения, бывший глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, экс-глава государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники Сардор Кариев получил 18 лет лишения свободы, его бывшие заместители Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев - к 16 годам заключения, всего же подсудимыми по данному делу проходят 23 человека (18 мужчин и 5 женщин)".

В декабре 2022 года правоохранительные органы республики сообщили, что после приема препаратов индийской компании Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане умерли 68 детей. Было возбуждено уголовное дело, задержаны должностные лица компании-импортера Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Были остановлены продажи всех препаратов Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", "Цинепар кид", "Травамакс" и "Амбронол".

Сообщалось, что эти препараты проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств и на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как выяснилось, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

Повторные исследования выявили в составе препаратов, поставленных Marion Biotech, этиленгликоля, объем которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе лекарств должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).