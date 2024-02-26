Прокуратура потребовала пожизненный срок для жителя Казани за убийство 31 пожилой женщины

Также мужчину обвинили в 3 покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура потребовала пожизненное заключение для жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда Татарстана.

"Окончательно назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Считаю, что именно такое наказание будет отвечать принципам справедливости и соразмерности совершенных преступлений", - сказала гособвинитель.

Кроме того, представитель прокуратуры попросила суд удовлетворить иски нескольких потерпевших о компенсации морального вреда, а также взыскать с Тагирова издержки на услуги государственного защитника на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Тагирову предъявлено обвинение в совершении 31 убийства, 3 покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин.

По версии следствия, преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012-го в 15 городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.

После задержания в декабре 2020 года Тагиров во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений. Однако на старте судебного процесса он изменил позицию и заявил о самооговоре.