В Нижегородской области двоих подростков арестовали по обвинению в убийстве

Их обвинили в совершении преступления с особой жестокостью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Двоих подростков из Нижегородской области арестовали по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Борском районе Нижегородской области двое подростков, обвиняемые в убийстве местного жителя, заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью).

По версии следствия, в ночь на 22 февраля они жестоко избили мужчину руками, ногами и деревянными предметами. От полученных травм он умер на месте происшествия. От дачи показаний подростки отказались.