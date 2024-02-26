В Тульской области возбудили дело о покушении на убийство участника СВО

Полиция ведет поиски подозреваемого

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Тульской области после инцидента, который произошел рядом с кафе в городе Алексине, где огнестрельное ранение получил участник специальной военной операции (СВО). Ведутся поиски стрелявшего, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч., 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 23 февраля в жилом квартале около кафе в Алексине. Установлено, что подозреваемый находился в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений выстрелил из огнестрельного оружия в воздух. Это заметил 33-летний участник СВО, который находился в городе в связи с отпуском, он попытался пресечь действия нарушителя и попросил убрать оружие. В ходе конфликта подозреваемый выстрелил военнослужащему в область живота и после этого скрылся, пострадавшего госпитализировали.

По данным пресс-службы областного управления МВД, подозреваемый - 26-летний житель Алексина, сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по поиску злоумышленника.