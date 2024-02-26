Суд заочно приговорил актера из "Глухаря" Канахина к пожизненному сроку за госизмену

В случае задержания он проведет срок в колонии особого режима

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего российского актера Кирилла Канахина к пожизненному сроку по делу о госизмене, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Канахина виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно", - зачитал текст приговора судья Тимур Жидков. В случае задержания он проведет срок в колонии особого режима.

Как сказано в обвинительном заключении, Канахин в августе 2022 года на территории Украины вступил в запрещенную в РФ и признанную террористической организацию "Русский добровольческий корпус". С января по март 2023 года он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в Херсонской области. Кроме этого, по версии обвинения, в марте 2023 года Канахин участвовал в нападении на села в Брянской области, в мае того же года - на Белгородскую область. Как уточнили в прокуратуре, под Брянском актер "с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил террористический акт в отношении мирных жителей". Следствие квалифицировало действия Канахина по статье о госизмене путем перехода на сторону противника.

Канахин снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и некоторых других.