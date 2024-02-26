В Новосибирске в больнице умерли пострадавшие при пожаре мать и дочь

Всего при ЧП погибли четыре человека

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Число погибших из-за пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Дзержинском районе Новосибирска, выросло до четырех. В больнице умерли еще двое пострадавших, сообщил депутат горсовета в районе Георгий Андреев.

"Субботний пожар в доме [на улице] Адриена Лежена, 30/1 унес еще две жизни. В дыму погибла семья. Отца не смогли спасти после пожара. Мать и дочь ушли из жизни в больнице", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью 24 февраля пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе. Предварительная площадь пожара составила 40 кв. м, горела квартира по всей площади. Двух человек нашли без признаков жизни. По данным следствия, на лестничной площадке обнаружили тело 54-летнего мужчины, 35-летний житель дома умер в машине скорой медицинской помощи. Кроме того, трех жителей подъезда доставили в медицинское учреждение.