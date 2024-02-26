В Новороссийске произошел разлив нефтепродуктов ссудна

Площадь загрязнения составила 300 кв. м

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на площади 300 кв. м с иностранного судна произошел в акватории порта Новороссийск, убраны около 40 тонн вещества. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Морспасслужба".

"Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили операцию по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Новороссийск. По данным инспекции государственного портового контроля разлив нефтепродуктов произошел с иностранного судна "HAI JIN JIANG" (флаг PANAMA, Судовладелец WEALTH HOLDINGS SHIPPING PTE. LTE). Итогом аварийно-спасательных работ стал сбор и утилизация около 40 тонн разлитого нефтепродукта при разливе площадью до 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при ликвидации последствий устанавливали необходимые боновые заграждения, все разлитые нефтепродукты утилизированы.