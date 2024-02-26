Психолога Наталью Эль приговорили к 8,5 года за мошенничество при покупке недвижимости

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии психолога Наталью Эль, признав виновной в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Лефортовского районного суда Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших в виде возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 17 млн рублей.

Как сообщал ранее ряд СМИ, Наталья Эль присвоила десятки миллионов рублей, якобы помогая людям с покупкой недвижимости. Ущерб, нанесенный пострадавшим от ее махинаций, оценивался в сумму более 30 млн рублей.