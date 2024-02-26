В Мелитополе силовики обнаружили схрон с 1,5 тыс. патронов и взрывными устройствами

В ходе рейда изъяли 2,5 кг тротила, несколько дымовых шашек, гранат и сигнальных ракет, пулемет Калашникова, а также артиллерийский снаряд и реактивную штурмовую гранату

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции вскрыли в Мелитополе схрон с 1,5 тыс. патронов, в том числе иностранного производства, гранатами и 2,5 кг тротила. Об этому сообщили в управлении МВД России по Запорожской области.

"С применением кинологических расчетов были осмотрены ряд жилых и заброшенных домовладений, расположенных в городской черте Мелитополя. В ходе рейда стражи правопорядка нашли и изъяли свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра, в том числе иностранного производства, 2,5 кг тротила, несколько дымовых шашек, гранат и сигнальных ракет, пулемет Калашникова, а также артиллерийский снаряд и реактивную штурмовую гранату", - сказано в сообщении.

Оружие и боеприпасы были обнаружены во время оперативно-профилактических мероприятий.

В МВД добавили, что обнаруженные опасные предметы направлены для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение запорожской полиции. Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.