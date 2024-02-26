ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате атаки получил повреждения промышленный объект

БРЯНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области.

В результате промышленный объект получил повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы произвели обстрел объектов на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания", - написал он в своем Telegram-канале.

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил глава региона.