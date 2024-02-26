Рейс Ноябрьск - Новый Уренгой незапланированно приземлился в Сургуте из-за плохой погоды

Пассажирам предоставили гостиницу, питание и напитки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Ноябрьск - Новый Уренгой, совершил незапланированную посадку в Сургуте из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании Utair по маршруту Ноябрьск - Новый Уренгой по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. На рейс зарегистрирован 121 пассажир", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пассажирам предоставляется гостиница, питание, напитки. Предполагается, что самолет вылетит по маршруту утром 27 февраля.

Как уточнили ранее в администрации Нового Уренгоя, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС" 26 февраля на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления с порывами ветра и метелью.