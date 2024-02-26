В Рыбинске жителя приговорили к 3,5 года колонии по делу об экстремизме

Также мужчину обвинили в вандализме по мотивам политической ненависти

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Рыбинский городской суд в Ярославской области приговорил Сергея Стрекнева к трем с половиной годам колонии общего режима по делу об участии в деятельности экстремистской организации, а также о вандализме по мотивам политической ненависти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"Стрекнев С. А. приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься общественной, политической, культурно-массовой деятельностью, принимать участие в митингах, акциях, массовых спортивных мероприятиях на 2 года и ограничением свободы на 10 месяцев", - сообщили в ведомстве.

Суд признал Стрекнева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).

Как ранее сообщала администрация Рыбинска, в июне 2023 года мужчина нанес на общественные здания, остановки общественного транспорта надписи в поддержку экстремистских запрещенных организаций.