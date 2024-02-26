В Омске водитель трамвая умер на маршруте

По данным СК, вероятной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Водитель трамвая умер в Омске во время движения по маршруту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"По предварительным данным, водителю стало плохо на маршруте в районе площади Серова, была вызвана бригада скорой помощи, но спасти 35-летнего мужчину не удалось. Вероятной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, более точно причина будет установлено в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошел около 14:00 (11:00 мск). По факту смерти водителя проводится проверка, в ходе которой будут установлены условия труда и отдыха водителя, причины несчастного случая.