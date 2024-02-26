На Украине арестовали за хищение нефтепродуктов экс-главу АП страны Пашинского

Его и нескольких других фигурантов дела обвиняют в хищении нефтепродуктов на сумму около $26,6 млн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины отправил в СИЗО обвиняемого в хищении нефтепродуктов бывшего и. о. руководителя администрации украинского президента (с 5 марта по 10 июня 2014 года), экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского с возможностью внесения залога 272 млн гривен ($7,08 млн). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Пашинский, а также несколько других фигурантов обвиняются в хищении нефтепродуктов почти на 1 млрд гривен (около $26,6 млн).

Отмечается, что суд незначительно снизил сумму залога. По информации издания, прокуратура требовала взятия Пашинского под стражу с альтернативой внесения залога в размере почти 300 млн гривен ($7,81).

12 февраля Служба безопасности Украины предъявила обвинения в нанесении государству ущерба почти на 1 млрд гривен Пашинскому, бизнесмену Сергею Тищенко и ряду других фигурантов. По данным следствия, обвиняемые незаконно присвоили и продали 97 тыс. тонн нефтепродуктов, конфискованных государством у структур бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии. Госпредприятие, ответственное за реализацию нефтепродуктов, продало Минобороны по завышенным ценам лишь 1,6% общего объема продукции. По версии следствия, Пашинский, используя свое влияние и административный ресурс, обеспечивал политическое прикрытие сделок. Тищенко 13 февраля был отправлен под стражу до 11 апреля с возможностью внесения залога в размере 363 млн гривен ($9,5 млн).

В ноябре 2023 года Следственный комитет РФ предъявил нескольким представителям украинского руководства, в том числе Пашинскому, заочное обвинение в принятии решения о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе, в результате которой за два года пострадали и погибли почти 1,4 тыс. человек. Пашинский в апреле 2014 года, когда была начата силовая операция в Донбассе, входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. 17 ноября 2023 года МВД России объявило Пашинского в розыск.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров называл Пашинского причастным к расстрелам на "майдане" 20 февраля 2014 года. Тогда от пуль неустановленных снайперов на Институтской улице, по официальным данным, погибли 53 человека. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".