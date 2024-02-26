В Польше перевозивший авиационное топливо поезд сошел с рельсов

Пострадавших нет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поезд, перевозивший авиационное топливо, сошел с рельсов в Польше. Это привело к приостановке движения на участке железнодорожной ветки, сообщило агентство РАР.

По его данным, ЧП произошло около 11:00 по местному времени (13:00 мск) недалеко от села Грабовно Велького Нижнесилезского воеводства, никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава.

"Три цистерны с авиационным топливом сошли с рельсов", - указал представитель пожарной службы Марчин Пуржиньский. "Железнодорожное движение остановлено. Пожара не произошло", - добавил он.

Причины произошедшего пока выясняются. Полиция отмечает, что автодороги в районе инцидента могут быть перекрыты. По информации агентства, находившиеся в здании местного вокзала люди были эвакуированы.