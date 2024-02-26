ВСУ усилили обстрелы подконтрольной РФ территории Харьковской области

В результате обстрелов повредили два частных дома в селе Таволжанка Купянского района

ТАСС, 26 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили обстрелы населенных пунктов подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

"Участились обстрелы сел в Харьковской области. Под постоянным огнем украинских боевиков находятся населенные пункты Ольшана, Второй Лиман, Таволжанка, Великий Выселок и Токаревка. В результате обстрелов повреждены два частных дома в селе Таволжанка Купянского района. К счастью, пострадавших нет", - написал Ганчев в телеграм-канале.

Он отметил, что участившиеся обстрелы противника затрудняют доставку социального угля и дров населению. "Но график стараемся не нарушать. В штатном режиме продолжает свою работу и пекарня. По возможности делаем все, чтобы вернуть людей к мирной жизни", - отметил он.

Ганчев также сообщил, что еще несколько школьников Харьковской области присоединились к учебному процессу на территории соседней Луганской Народной Республики.