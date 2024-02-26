Двое детей пострадали при обстреле села Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что у одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго - контузия

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два мальчика в возрасте 10 и 11 лет пострадали в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго - контузия", - написал он.

Глава региона добавил, что в результате обстрела также в многоквартирном трехэтажном доме выбиты пять окон, поврежден один легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы, продолжается подворовой обход территории.