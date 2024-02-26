26 февраля, 16:16
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 26 февраля. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью.

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Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. 

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