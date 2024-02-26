В Дагестане задержали двух подростков, подозреваемых в "минировании" организаций 29 раз

Как сообщили в региональном управлении МВД, к ответственности будут также привлечены и родители несовершеннолетних

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали двух подростков в Дагестане, подозреваемых в причастности к 29 ложным сообщениям о минировании организаций. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

"Задержаны двое 14-летних подростков - жители Дербента и селения Ботлих, подозреваемых в заведомо ложных сообщениях. <…> На данный момент выявлена причастность к 29 фактам, зарегистрированным на территории Республики Дагестан. <…> По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с середины января по февраль текущего года двое учащихся 8-х классов многократно совершали звонки и рассылали электронные письма по адресам различных организаций с сообщениями о готовящихся террористических актах.

Правоохранители добавили, что к ответственности будут привлечены и родители несовершеннолетних.