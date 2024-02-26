Под Калининградом возбудили дело против опекуна ребенка

Женщина обвиняется в истязании подопечной

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Следственными органами регионального следственного управления по Калининградской области против 36-летней женщины, оформившей опекунство над девятилетней девочкой в Славском районе Калининградской области, возбудили уголовное дело об истязании подопечной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее против женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении 36-летней жительницы поселка Гастеллово Славского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая являлась опекуном девочки с 2019 года. На данный момент установлено три эпизода жестокого обращения фигурантки с подопечной. Женщина заставляла ребенка выполнять физические упражнения, несоизмеримые с ее возрастом и физическим развитием, кормила девочку непригодной пищей, била по лицу.

Девочка изъята из семьи, следствием для нее организована реабилитация. По уголовному делу ведется следствие. Правовая оценка будет дана также действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики, отмечается в сообщении регионального следственного управления.