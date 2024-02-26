Суд приговорил к 2 и 2,5 года колонии охранников, избивших фотографа "Коммерсанта"

Сергей Гребенюков и Роман Московский будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 2 годам и 2 годам 6 месяцам колонии Сергея Гребенюкова и Романа Московского, которые избили журналиста издания "Коммерсантъ" Анатолия Жданова и заставили его удалить фотографии, сделанные в рамках редакционного задания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы Гребенюкову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, Московскому - в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом). Следствие и судом установлено, что 3 ноября 2020 года журналист издательского дома "Коммерсантъ" в соответствии с редакционным заданием осуществлял фотосъемку фасада здания на Кутузовском проспекте. Обвиняемые, осознавая, что перед ними журналист, воспрепятствовали его законной профессиональной деятельности, потребовали удалить сделанные снимки и, получив отказ, ударили корреспондента, отобрали фотокамеру и заставили удалить снимки.

12 октября 2021 года суд в Москве приговорил Гребенюкова и Московского к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Тогда они были признаны виновными по ст. 116 УК РФ (побои).