Суд арестовал напавшего на сотрудника Росгвардии у одного из баров в Москве

Мужчину отправили под арест на 2 месяца, до 24 апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зеленоградский суд арестовал мужчину, напавшего на сотрудника межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии у бара "Руки вверх" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Зеленоградского районного суда Москвы Шайхутдинов Альвир Рифатович, применивший насилие к должностному лицу при исполнении, отправлен под арест на 2 месяца, до 24 апреля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасное для его жизни)", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 23 февраля в баре "Руки вверх" в 3-м микрорайоне Зеленограда. 35-летний Шайхутдинов отдыхал и устроил в баре дебош. Сотрудники заведения вызвали полицию. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, дебошир, оказавшийся мастером спорта по борьбе, набросился на одного из них и повалил на пол. После этого напавшего задержали.