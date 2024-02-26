26 февраля, 18:08,
обновлено 26 февраля, 18:34
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах на юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Николаевской и Одесской областях. Позже В 21:21 мск в красной зоне оказалась Кировоградская область, в 21:24 мск - Днепропетровская.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, она продлилась от получаса до сорока минут. 

В новость были внесены изменения (21:28 мск) - обновлена информация о тревоге. 

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