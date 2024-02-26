ПВО сбила шесть воздушных целей над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 26 февраля. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито шесть воздушных целей на подлете к городу", - написал он.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - сообщил он.