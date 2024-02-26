В Подмосковье оштрафовали владелицу кофейни, выгнавшую из заведения бойца СВО

Женщине придется заплатить 45 тыс. рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье оштрафовал владелицу кофейни, которая выгнала из заведения участника специальной военной операции (СВО) на Украине, а потом опубликовала об этом информацию в интернете. Сообщение было выявлено в одной из соцсетей в ходе мониторинга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции установлено, что комментарий разместила жительница города Люберцы 1997 года рождения, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД по области добавили, что на основании собранных материалов полицейские составили административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). "Решением Люберецкого городского суда на данную гражданку наложен штраф в размере 45 тыс. рублей", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что владелица кофейни выгнала из заведения участника СВО, а позже разместила информацию о своем поступке в интернете, где заявила, что военный якобы своим поведением пугал посетителей и сотрудников.