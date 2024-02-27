В Ярославле продлили арест обвиняемому в поджоге ресторана экс-депутату гордумы Соколову

Пожар произошел в ночь на 31 октября 2023 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей бывшему депутату гордумы Дмитрию Соколову, обвиняемому в поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре города. Об этом сообщил ТАСС адвокат Соколова Михаил Каплин.

"Суд продлил срок содержания Соколова под стражей на месяц - до 30 марта", - сказал Каплин.

Соколов обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В ноябре 2023 года Кировский районный суд Ярославля арестовал обвиняемого по ходатайству следствия.

Бывший депутат полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает - в покушении на убийство. Другой адвокат Соколова Александр Толянин ранее сообщал, что мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара женщине 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда.

Пожар произошел в ночь на 31 октября 2023 года в центре Ярославля около Театра драмы им. Федора Волкова. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована.