Полиция Японии подтвердила смерть разыскиваемого 50 лет террориста

По данным телеканала NHK, анализ ДНК позволил удостовериться, что это действительно был Сатоси Кирисима

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии подтвердило личность мужчины, который в прошлом месяце назвался именем разыскиваемого на протяжении 50 лет террориста Сатоси Кирисимы, после чего умер в больнице. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала NHK, проведенный анализ ДНК позволил полиции удостовериться, что это действительно был Кирисима.

Кирисима был одним из самых разыскиваемых преступников в Японии, которому удавалось скрываться от полиции на протяжении 50 лет. Его фото висело практически в каждом полицейском участке. В 1970-х годах он был студентом юридического факультета Университета Мэйдзи. Там он познакомился со своими будущими сообщниками и вступил в леворадикальную группировку "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии", которая провозгласила своей целью борьбу с империализмом.

В 1974-1975 годах экстремисты устроили серию атак против крупных транснациональных компаний, ведущих бизнес на зарубежных рынках. В результате взрыва, который они организовали в здании корпорации Mitsubishi Heavy Industries в деловом районе Маруноути в центре Токио, погибли 8 человек, порядка 380 были ранены. Кирисима, по версии следствия, был причастен к другому нападению - взрыву в здании Корейского института промышленной экономики в районе Гиндза в Токио, в результате которого никто не пострадал.

После серии атак были задержаны восемь экстремистов, однако Кирисиме удавалось скрываться от следствия на протяжении почти полувека. Двое из задержанных преступников впоследствии бежали из Японии после того, как были отпущены по требованию боевиков другой леворадикальной группировки "Японская красная армия", захвативших в 1975 году заложников в здании в Куала-Лумпуре, где располагались иностранные посольства, и самолет Париж - Токио в 1977 году.