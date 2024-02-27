В Приморье перекрыли канал поставки наркотиков в мультиварках по почте

Полиция задержала с поличным двух жителей Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления наркоконтроля УМВД РФ по Приморскому краю задержали двух жителей Владивостока при получении на почте мультиварки с наркотиками внутри. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"27-летний молодой человек вместе со своей 28-летней сожительницей организовали канал поставки мефедрона на территорию дальневосточной столицы. Пару задержали с поличным в Первомайском районе Владивостока. Молодые люди получили в почтовом отделении посылку - коробку с мультиваркой, внутри которой были спрятаны наркотические средства", - говорится в сообщении.

По выводам криминалистической экспертизы, изъятое оказалось мефедроном общим весом 2 кг. Наркотики планировалось сбыть на территории Владивостока посредством тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что подозреваемые признали свою причастность к совершению преступления. Оба фигуранта находятся под стражей.