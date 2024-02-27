На 21-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Движение затруднено, доступны две полосы из пяти

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 21-го км МКАД после развязки с Бесединским шоссе, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 21-го километра МКАД (после развязки с Бесединским ш.) столкнулись несколько автомобилей. <...> Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отмечается в публикации.