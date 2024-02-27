В Приамурье директор частной компании получил условный срок за незаконное хранение золота

Мужчина с использованием спецтехники добыл шлиховое самородное золото общей массой почти 1,5 кг при наличии лицензии на пользование недрами для геологического изучения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Зейский районный суд Амурской области приговорил руководителя частной компании к двум годам условно за незаконное хранение добытого золота на сумму почти 4 млн рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Зейский районный суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Благовещенска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что частной компании была выдана лицензия на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. Руководитель организации нарушил условия документа и с использованием спецтехники добыл шлиховое самородное золото общей массой почти 1,5 кг. В нем содержалось чуть более 1,1 кг химически чистого золота на сумму 3,9 млн рублей. После добычи мужчина поместил его в тайник и хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал директора компании виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Преступление раскрыто и расследовано УФСБ России по Амурской области.