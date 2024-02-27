На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

Прогнозируется устойчивый припай только в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный на удалении 500 м от берега

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 28 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"28 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега 500 м. На остальных участках выходить на лед опасно", - рассказали в управлении.

Ранее спасатели объявляли об опасной ледовой обстановке на Сахалине 26-27 февраля.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители массово отправляются на подледную рыбалку, игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать людей с оторвавшихся льдин, есть также случаи гибели рыбаков.