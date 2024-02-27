Над Брянской областью силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 27 февраля. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, со стороны вооруженных сил Украины была предпринята попытка атаковать объекты на территории Клинцовского района Брянской области. "[Беспилотники] уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.