Австралийский папарацци обвинил отца Тейлор Свифт в нападении

Полицейские начали проверку

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Отца американской певицы Тейлор Свифт, находящейся на гастролях в Австралии, обвинили в нападении на папарацци в Сиднее, полиция проводит проверку.

Как сообщает радиостанция ABC, мужчина ударил по лицу папарацци Бена Макдональда, следившего за певицей во время ее тура по австралийским городам, завершившегося в Сиднее 27 февраля. После этого фотограф обратился в полицию с заявлением о нападении, и в отношении действий 71-летнего Скотта Свифта была начата проверка. "Он рванулся [вперед] и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу никто не нападал, не говоря уже об ударах по лицу", - сказал он.

Также Макдональд добавил, что ссора между ним и охранниками Тейлор Свифт завязалась в тот момент, когда знаменитость "сходила с яхты после круиза по Сиднейской гавани". "Сотрудники ее службы безопасности отгоняли меня зонтиками, и в какой-то момент он [отец певицы] начал потасовку", - сообщил фотограф.

В полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердили факт драки и указали, что проводят проверку по заявлению о нападении. "Мужчина сообщил об инциденте, и в настоящее время сотрудники местного отделения проводят расследование. Медицинская помощь пострадавшему не требовалась", - уточнили в ведомстве.