Число пострадавших при атаке БПЛА на село в Белгородской области выросло до четырех

В больницу доставили еще одного человека в тяжелом состоянии

ТАСС, 27 февраля. Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА на село Почаево в Белгородской области 26 февраля возросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Хотел рассказать вам о состоянии здоровья наших жителей, которые вчера в Грайворонском округе получили серьезные ранения. К сожалению, их количество увеличилось до четырех - в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу", - написал он.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

26 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, в машине находились строители. В результате взрыва от полученных травм трое мирных жителей погибли, еще трое получили осколочные ранения.