На Камчатке подрядчик пытался скрыть нарушения при реконструкции аэродрома

Гендиректора компании осудили за дачу взятки должностному лицу в размере 3 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор компании-подрядчика по реконструкции аэродрома на Камчатке осужден за дачу взятки должностному лицу в размере трех миллионов рублей. Так он попытался скрыть нарушения при строительстве объекта, сообщает пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.

Следствием было установлено, что мужчина, являясь генеральным директором компании, осуществляющей подрядные работы по строительству нового аэропорта на Камчатке, передал государственному инспектору строительного надзора в качестве взятки три миллиона рублей с целью скрыть выявленные в ходе проверки нарушения обязательных требований проектной документации. Кроме этого, подсудимым через указанное должностное лицо были переданы денежные средства в размере одного миллиона рублей, которые предназначались в виде взятки еще одному должностному лицу.

"Это преступление не было доведено до конца, так как посредник, действующий в рамках оперативно-разыскного мероприятия, добровольно выдал денежные средства сотрудникам УФСБ России по Камчатскому краю. <..>. Суд учел активное содействие подсудимого органу следствия, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и назначил ему наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.