Силы ПВО РФ за ночь сбили три БПЛА над Брянской и Белгородской областями

По данным МО РФ, атаки совершили c применением аппаратов самолетного типа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.