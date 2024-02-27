Пострадавшего при обстреле села под Белгородом ребенка отправят на лечение в Москву

Мальчик получил осколочное ранение ног

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ребенка, пострадавшего 26 февраля при обстреле Вооруженными силами Украины села Новая Таволжанка в Белгородской области, отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Один мальчишка, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии; второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву. Уверен, что все обязательно скоро поправятся, а мы со своей стороны будем делать все необходимое", - написал Гладков.

Также после обстрела в многоквартирном трехэтажном доме были выбиты пять окон, посечен один легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в понедельник в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадали два мальчика в возрасте 10 и 11 лет.