В Рубцовске в мороз высадили школьника из автобуса, взяв с него деньги

Региональная прокуратура организовала проверку

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса в городе Рубцовске высадил ребенка из автобуса в мороз, школьник при этом заплатил за проезд. Прокуратура организовала проверку, сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних и предоставления услуг по перевозке граждан общественным транспортом", - сообщила она.

Как сообщают местные СМИ, 14-летний подросток возвращался с тренировки, температура воздуха составляла минус 30 градусов. Когда в салоне автобуса не осталось пассажиров, кроме него, водитель сообщил подростку, чтобы тот добрался до нужной остановки на другой маршрутке. После чего взял деньги за проезд и высадил ребенка.

Следующей маршрутки подросток не дождался, он шел домой пешком, останавливаясь в магазинах, чтобы погреться. Родители ребенка обратились в полицию.