В ДНР с 2014 года из-за атак ВСУ погибли 26 спасателей

Спасатели по-прежнему остаются одной из целей для украинских сил, сообщил руководитель регионального МЧС Алексей Кострубицкий

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины с 2014 года унесли жизни 26 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального ведомства Алексей Кострубицкий.

"26 человек мы потеряли с 2014 года", - сказал министр.

Он добавил, что спасатели по-прежнему остаются одной из целей для украинских сил. "Ребята попадают под обстрелы как при тушении пожаров и во время работ в местах, где происходят чрезвычайные ситуации, так и по пути к месту вызова. Попадают под повторные обстрелы, под прицельные обстрелы из РСЗО, по ним бьют коптерами, корректируют удары с беспилотников", - добавил Кострубицкий.

Он подчеркнул, что спасатели регионального ведомства в обязательном порядке работают в бронежилетах.